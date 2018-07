Partirà il 14 ottobre dal PalaMalè di Viterbo la 74.ma stagione della Serie A2 Credem Banca per il Tuscania Volley che ospita Club Italia Crai Roma. Inserita nel girone Blu la squadra di Bruno Morganti affronterà subito una delle trasferte più lunghe in quel di Pordenone dove il 21 ottobre scenderà in campo contro Tinet Prata. Poi di seguito, in casa con Materdomini.it Castellana Grotte (28 ottobre) quindi in trasferta ad Ortona con la Sieco Service nel giorno di Ogni Santi (1° novembre). Di nuovo in campo il 4 novembre, questa volta al PalaMalè, per affrontare Pool Libertas Cantù. Il primo scontro diretto, stando almeno agli equilibri emersi la passata stagione, arriva alla 6 giornata, l'11 dicembre, con la trasferta a Bergamo contro l'Olimpia. Seguono due gare al PalaMalé di Viterbo, Il 18 novembre con Gas Sales Piacenza, e il 25 novembre con Pag Taviano. Per la nona giornata Tuscania affronta in trasferta il 2 dicembre Tipiesse Cisano Bergamasco, per poi tornare tra le mura amiche il 9 contro Gioiella Gioia del Colle. Undicesima e dodicesima giornata in trasferta, per affrontare rispettivamente Messaggeria Artec Catania il 16 dicembre, e Cuneo Sport il 23. L'andata si chiude con la “tradizionale” appuntamento di Santo Stefano, con il Tuscania Volley a far visita alla Videx Grottazzolina.