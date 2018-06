Dal Club Italia arriva a Tuscania lo schiacciatore Marco Rocco Panciocco. Due metri di altezza, Panciocco è uno dei migliori prospetti della pallavolo giovanile italiana. Nato a Roma il 3 novembre 1999, muove i suoi primi passi nella Pallavolo Santa Monica che è titolare del suo cartellino. Nel 2014 e nel 2015 partecipa con la maglia del CQR Lazio al Trofeo delle Regioni conquistando un sesto e un quarto posto. Veste la maglia della Nazionale Italiana da quando ha 15 anni. Dal 2014 è stato selezionato per far parte del Club Italia con il quale ha disputato due campionati di Serie B e tre di A2. Prestigioso il suo palmares internazionale: si va dall’oro agli European Youth Olympic Games, alle convocazioni con le Nazionali giovanili. Con la Nazionale Under 20 ad aprile ha conquistato il pass per gli Europei Under 20 che si disputeranno dal 14 al 22 luglio in Olanda e Belgio.