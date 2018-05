Sabato pomeriggio alle ore 16 la Vbc Under 18 in campo ad Ostia Lido per l'ultimo importante confronto della stagione: la finale regionale con Volley Friends Roma. In palio, quel terzo posto che significherebbe staccare il biglietto di andata per le finali nazionali di Bormio (dal 12 al 17 giugno). Capitan Rachele Pasquali e compagne arrivano al Pala Assobalnerari di piazzale Regina Pacis, dopo due settimane di allenamenti davvero intensi, nel corso delle quali coach Danilo Turchi ha davvero curato ogni minimo particolare cercando di mantenere alta la concentrazione per un'impresa che è sicuramente alla portata delle sue ragazze. Queste le ragazze convocate. Palleggiatrici: Michela Marinelli, Federica Aquilio. Schiacciatrici: Benedetta Piccioni, Giulia Rossi, Giulia Lupino, Chiara Napolitano, Rachele Pasquali (k), Linda Guerrini. Centrali: Viola Guerra, Elena Caporossi, Valeria Ippoliti. Liberi: Camilla Onofri, Agnese Carbonari. Allenatore: Danilo Turchi Assistente Allenatore: Elisabetta Ippoliti. Accompagnatore: Carlo Carbonari. La finalissima per il primo e secondo posto è prevista alle 17.30 nello stesso impianto e vedrà le ragazze della Fenice sfidare le campionesse in carica della Volleyrò Casal De' Pazzi.