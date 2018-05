Bruno Morganti nuovo coach del Tuscania

“La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con coach Bruno Morganti che guiderà i biancazzurri nella prossima stagione 2018/19”. Nato a Roma, il 1° luglio 1966, ha mosso i primi passi da allenatore molto giovane occupandosi dal 1993 del settore giovanile dell'Ortana Volley e successivamente della Pallavolo Civita Castellana ottenendo sempre ottimi risultati sia a livello giovanile che di categoria nella serie B nazionale. Nel 2000 diventa Primo allenatore del CQP Viterbo per poi approdare successivamente al CQR del Lazio con il quale nel 2008 si laurea Campione d’Italia. Dal 2009 entra far parte dello staff tecnico del Club Italia nei campionati di Serie B2, B1 e A2 ricoprendo il ruolo sia di Secondo allenatore al fianco di Barbiero e Schiavon, che di Primo allenatore nel 2011/12 e nel 2017/18: “Sono molto contento di poter allenare il Tuscania Volley - afferma Bruno Morganti - perché la ritengo un’ottima società sotto tanti punti di vista. Sono stimolato e motivato ad iniziare questa nuova avventura in una competizione di alto livello come la serie A2. Già da subito inizieremo a lavorare con la società per allestire una squadra che possa regalare belle soddisfazioni a tutto il movimento".