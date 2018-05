Sconfitta per la serie D di Francesco Rita nel derby di sabato a Civita Castellana. La Ceramica Scarabeo Junior Volley si impone nettamente 3-0 (parziali 25/12 25/19 25/6). Altra sconfitta, sempre in trasferta, domenica a Bracciano per l'Under 14 promozionale. La terza forza del girone si impone 3/1 sulle ragazze di Stefano Battisti. Stesso risultato per la Serie C di Danilo Turchi che ad Acilia contro Cali XIII. Subiscono un netto 3-0 (25/13 25/10 25/10). Infine, vittoria 3-0 per la Under 12 di Danilo Turchi lunedì in casa contro Vetralla Volley 1978. Intanto cresce l'attesa per l'incontro di domani alle 18,15 al PalaVolley tra la Under 18 di eccellenza e Onda Volley Pomezia, valido come finale del Tabellone perdenti. Chi vince accede alle semifinali, ovvero si classifica tra le prime quattro della regione. Un traguardo prestigioso, sicuramente alla portata di Giulia Rossi e compagne che, sempre in casa, hanno già battuto le pontine nel corso della seconda fase del campionato. In quella occasione, al PalaVolley, finì 3-1 per le padroni di casa che furono però costrette a lottare fino alla fine contro delle avversarie davvero inarrendevoli.