Ultima giornata di Pool A, con ancora in ballo tutte le posizioni della griglia Play off, la Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania ospita al PalaMalè di Viterbo la Kemas Lamipel Santa Croce. Domenica alle 19 si scenderà sul taraflex con l'obiettivo di conquistare il miglior piazzamento possibile per la parte decisiva della stagione. Dopo la vittoria nella settima giornata al PalaEstra di Siena, la squadra del presidente Pieri è tornata ad allenarsi martedì per preparare la sfida decisiva di domenica contro i pisani. Gara molto importante per determinare la sfidante dei quarti play off promozione, e con voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nella gara di andata al Santa Croce. Si entra nel vivo della campionato dove in ogni partita ci si gioca l'intera stagione ed i nostri biancazzurri stanno preparando il rush finale. La gara sarà diretta da Marco Riccardo Zingaro coadiuvato da Giovanni Giorgianni. Addetto videocheck Graziano Gurgone.