Il week-end in casa della Vbc Viterbo inizia con la sconfitta dell'under 12 di Danilo Turchi per 2-1 sul campo della Civitavecchia Volley e con la netta affermazione (0-3) dell'under 14 promozionale di Stefano Battisti in trasferta a Monterosi (16-25, 13-25 e 19-25). Ancora sconfitta, invece, la serie C impegnata a Civitavecchia con la Margutta Pallavolo. Le ragazze di Danilo Turchi riescono a tener testa alle avversarie, che lo ricordiamo sono la terza forza del girone, solo nel primo parziale 3-1 (25-22, 25-17, 25-18). La domenica si apre con la bella affermazione della Under 13 del girone promozionale impegnata in trasferta con la Volley Anguillara. Dopo essere partite malissimo nel primo set, con le avversarie che si portano addirittura sul 19-6, le ragazze di Danilo Turchi cambiano marcia e si impongono ai vantaggi 25-27 per poi aggiudicarsi i restanti due parziali. Grazie a questo successo la viterbesi raggiungono e sorpassano in classifica sia Anguillara che Ronciglione, quest'ultima sconfitta dal Tolfa, e si attestano in quinta posizione. Nulla da fare, infine, per la serie D nel derby con la Scp Orte 1967. Le padroni di casa sono si impongono 3-0 (25-14, 25-19 e 25-17) sulle ragazze di Francesco Rita.