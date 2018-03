Domenica in casa VBC Viterbo spazio al minivolley con il secondo appuntamento con l'under 12 S3. Le quattro squadre Vbc (blu, verde, gialla e bianca) scenderanno in campo a Civitavecchia a partire dalle 9.30. Questa la classifica dopo il primo turno: 1 Volley Viterbo Lucernoni Assicurazioni; 2 Sporting Viterbo Blu; 3 Pallavolo Orbetello; 4 Vbc Blu; 5 Asd Civitavecchia Volley Verde; 6 Asd Civitavecchia Volley Fucsia; 7 Asd Civitavecchia Volley Azzurra; 8 Sporting Viterbo Bianca; 9 Asd Civitavecchia Volley Bianca; 10 Vbc Verde; 11 Vbc Gialla; 12 Vbc Bianca. A seguire, alle 10, in campo l'under 13 del girone promozionale impegnata in trasferta con la Volley Anguillara. Le romane, seste con 6 punti, precedono in classifica le ragazze di Danilo Turchi ferme a 4 punti. Infine, alle 18, in campo la Serie D ospite della Scp Orte 1967. Le padroni di casa sono attualmente dodicesime con 11 punti, quattro in più delle ragazze di Francesco Rita, che chiudono la classifica. All'andata finì 0/3 per le ortane.