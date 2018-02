SCARABEO CIVITA CASTELLANA GCF ROMA-CENTRALE DEL LATTE MC DONALD'S BRESCIA 3-1

PARZIALI 23-25, 25-19, 25-16, 25-16

SCARABEO CIVITA CASTELLANA GCF ROMA Zoppellari 4, Padura Diaz 14, Franceschini 10, Snippe 16, Tiozzo 8, Romiti (L1), Losco ne, Saturnino, Sacripanti 2, Fantini 1, Pollock 10, Rau All. Spanakis

CENTRALE DEL LATTE MC DONALD'S BRESCIA Riccardi ne, Codarin 8, Margutti 4, Tiberti 1, Fusco (L1), Sommavilla (L2) ne, Sorlini ne, Statuto ne, Bellei 13, Esposito 9, Cisolla 10, Mazzon 6 All. Zambonardi

Brescia si illude al PalaTiziano, ma la vittoria del primo set (23-25) è solo un fuoco di paglia per i lombardi. Che, infatti, subiscono la veemente reazione della Scarabeo Civita Castellana, brava a riprendere e sorpassare Brescia fino al 3-1 finale. “Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, almeno visti da fuori - spiega William Padura Diaz -, ma abbiamo dato come sempre il massimo. Capitano gare in cui puoi essere un po’ più stanco e meno lucido e quindi risentirne l’intensità della gara. La forza di una squadra è quella di riuscire a portare a casa tre punti anche quando non sei al top della forma, puntando sulla coesione del gruppo e sull’aiuto reciproco. Settimana dopo settimana si stanno accumulando tante partite in questa stagione, per ora non ne stiamo risentendo particolarmente me dobbiamo rimanere sempre presenti a noi stessi per evitare passi falsi in questo momento di stagione cruciale per i play off".