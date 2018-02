VIDEX GROTTAZZOLINA-MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA 1-3

PARZIALI 22-25, 25-27, 25-21, 16-25

VIDEX GROTTAZZOLINA Morelli 22, Brandi N, Vecchi 13, De Fabritiis 11, Pison, Cecato 2, Calistri (L), Romagnoli, Richards, Gaspari, Fiori 7, Salgado 10, Brandi J (L), Minnoni All. Ortenzi

MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA Buzzelli 3, Sorgente (L), Calonico, Festi 11, Della Rosa, Bonami (L), Pedron, Mochalski 20, Cernic 9, Cro', Shavrak 23, Seveglievich, Piscopo 11 All. Montagnani

Tuscania torna alla vittoria nella seconda giornata della Pool Promozione superando in trasferta la Videx Grottazzolina per 3-1. "Siamo tornati alla vittoria con una partita dall'andamento altalenante in attacco dicghiara Alfredo Walter Martilotti -, abbiamo vinto il primo set con una percentuale di attacco molto bassa e perso il terzo con percentuali molto alte. I ragazzi hanno fatto la partita in battuta e muro che avevamo chiesto e siamo stati bravi a partire decisi nel quarto set quando l'inerzia della gara poteva cambiare dopo la vittoria del terzo set da parte della Videx. C'è ancora tanto da migliorare ma sono contento soprattutto per la vittoria che mancava da un po'".