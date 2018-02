Quattro gli incontri che vedranno protagoniste le squadre Vbc nel fine settimana. Sabato 10 al PalaVolley di via Gran Sasso a Viterbo la Serie D di Francesco Rita affronta Team Volley Lago (Bracciano/Anguillara), nell'incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del girone A. All'andata finì 3/0 per le lacuali attualmente none in classifica con 16 punti, ben 12 in più delle viterbesi quattordicesime. Si gioca alle 18,30. Domenica 11 alle ore 9 sarà invece di scena, sempre a Viterbo, la Under 14 promozionale che incontrerà Bracciano Volley, terza in classifica con 12 punti, uno solo in più delle ragazze allenate da Stefano Battisti, quinte.Alle 16, in campo la Under 13 promozionale di Danilo Turchi che affronterà in trasferta Pallavolo Tarquinia, terza forza del girone con 13 punti contro i 3 delle viterbesi, seste. Gli ultimi due incontri del week-end si terranno al PalaVolley di Viterbo. La prima a scendere in campo sarà alle 16,30 la Under 12 nel derby cittadino con Lucernoni Assicurazioni. A seguire, alle 18,30, la Serie C ospita Del Prete Virtus Latina nella seconda giornata di ritorno del girone A. Le pontine sono attualmente settime con 23 punti, contro gli 8 delle ragazze di Danilo Turchi, che chiudono la classifica. All'andata finì 3/1 per con le avversarie che sembrarono comunque decisamente alla portata di Giulia Rossi e compagne che disputarono una delle peggiori gare della stagione.