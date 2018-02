Perde 3-0 l'under 16 élite venerdì scorso a Civitavecchia contro la P&i Crane Service. 25-15, 25-16 e 25-19 i parziali. Stesso risultato, sabato, per la Under 12 in trasferta ad Orbetello 3/0. Sconfitta di misura, invece, la Under 14 promozionale impegnata a Tolfa contro la seconda della classe. 3/2 il finale con le viterbesi che mantengono comunque la terza posizione. La domenica si apre con la bella affermazione della under 13 élite che al PalaVolley si impone 2-1 su Civitavecchia. Netta sconfitta, 3-0, invece per la serie D impegnata a Roma con la Volleyrò Casal De Pazzi. Le ragazze di Francesco Rita cedono solo nel finale dopo aver perso i primi due set con il minino scarto (25-23, 25-23, 25-16). Sconfitta di misura per la serie C di Danilo Turchi che a Casal Palocco (Roma) con la Volley Group sfiora l'impresa. 3-2 il finale con il tie-break terminato ai vantaggi (18-25, 25-12, 30-28, 23-25, 18-16). Squadre Vbc di nuovo in campo mercoledì 7. La prima a scendere in campo alle 17 sarà la Under 13 élite che affronta Sigma Viterbo alla Palestra del “Paolo Savi”. Sarà poi la volta dell'Under 16 di eccellenza che al Pala Scozzese di Roma alle 17,30 affronta la capolista Volleyro' Casal De Pazzi. Infine, al PalaVolley di via Gran Sasso a Viterbo sarà la volta dell'Under 18 di eccellenza che alle 18 affronta il fanalino di coda Giò Volley.