Tuscania, derby "inutile"con il Club Italia Roma

Siamo agli sgoccioli di questa prima fase del campionato 2017/18. Sabato sera alle 20.30 il Tuscania scenderà in campo tra le mura amiche del PalaMalè per l'ultima giornata di regular season contro i giovani federali del Club Italia Crai Roma. Un match che, in chiave punteggio nella seconda fase, poco conta per entrambe le formazioni, ma che dal punto di vista tecnico e tattico servirà molto per preparare le fasi finali della stagione per trovare i migliori equilibri e sintonie in campo. La Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania qualificata alla Pool A si porterà dietro solo i punti conquistati contro le compagne di girone blu che saranno nella stessa Pool, stesso discorso vale per i giovani azzurrini che sono qualificati alla Pool C. Per tutti i tifosi che non potranno esser presenti al PalaMalè il match sarà possibile seguirlo tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel.