Arriva la prima trasferta del 2018, per la ventesima giornata di regular season la Maury's Italiana Assicurazioni è partita nella giornata di oggi alla volta della Puglia. Domenica 7 gennaio alle ore 19.30 al PalaCapurso affronteremo i padroni di casa di Gioiella Micromilk Gioia del Colle. Un match che si preannuncia molto combattuto, i pugliesi lottano per entrare nelle prime quattro ed i biancazzurri sono in cerca dei due punti necessari per essere matematicamente dentro la Pool Promozione. Per tutti i nostri tifosi il match sarà disponibile in streaming tramite la piattaforma Lega Volley Channel. Dopo la prima sconfitta casalinga di regular season, subita mercoledì contro la Centrale del Latte McDonald's Brescia, ieri la squadra è tornata ad allenarsi per preparare la trasferta al PalaCapurso. Con quattro turni disputati in appena 13 giorni, durante il periodo natalizio, la regular season di serie A2 UnipolSai sta volgendo al termine, poco tempo per allenarsi e recuperare le energie necessarie tra un match e l'altro. Nel caso della Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania questa fase calda del campionato è coincisa con l'infortunio del palleggiatore titolare Matteo Pedron e quindi la squadra è stata costretta a dover trovare nuovi equilibri di gioco con Daniele Cro' che ha egregiamente esordito da titolare per la sua prima stagione in serie A.