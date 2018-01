Bilancio positivo per le giovanili della Vbc impegnate in ben tre tornei nazionali. Due in contemporanea a Cecina dal 2 al 4 gennaio: la "III Coppa Banca Cras" riservata alla categoria under 16 e la "XII Coppa Camping Village Baia del Marinaio" riservata alla under 14. "Un vero successo -spiegano gli organizzatori- perché ben 13 squadre in totale si sono potute affrontare e confrontare nei tre giorni di torneo con formazioni anche al di fuori del territorio locale, aggiungendo sicuramente qualcosa al bagaglio di esperienza di ogni atleta, in più una bella occasione di aggregazione per molti sodalizi con i rispettivi eserciti di genitori e simpatizzanti". Ad aggiudicarsi gli ambiti trofei sono state la Prato Volley Project e il Volley Cecina rispettivamente della "Coppa Banca Cras" e della "Coppa Camping Village Baia del Marinaio", che dopo le innumerevoli partite disputate (3 o 4 partite al giorno), si sono aggiudicate la prima posizione, ma i complimenti vanno a tutte le formazioni che si sono impegnate al massimo nonostante a volte un divario tecnico considerevole. Solo ottava, purtroppo, la Vbc Viterbo Under 16 di Francesco Rita mentre ottiene un ottimo secondo posto la VolleySì Under 14 guidata da Jacopo Iacovacci e Alessio Pignatelli sconfitta in finale dalle padroni di casa. Fantastico terzo posto assoluto, infine, per la Vbc Under 13 di Stefano Battisti impegnata a Cesenatico nell'XI Torneo nazionale Volley "Presepe della Marineria 2018". Dopo aver concluso il girone di qualificazione al primo posto (vittoria 2/0 con Gymnasium Broni e sconfitta di misura 2/1 con Volley Montecchio) nella seconda giornata le viterbesi si aggiudicano 2/0 il confronto con Conad Volley ma poi vengono superate 2/0 dalla Volley Pesaro. Nella finale per il terzo posto le ragazze di Battisti superano proprio le pesaresi 2/0 (25-19 25-20) e conquistano il terzo gradino del podio.