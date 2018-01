Dopo la pausa natalizia, riprendono gli impegni delle squadre VBC Viterbo nei campionati maggiori. La prima a scendere in campo sarà la Serie C di Danilo Turchi che domenica sarà a Roma per incontrare alle ore 16 la Fenice Pallavolo per l'undicesima e ultima giornata del girone A di andata. Reduci dalla prima vittoria interna (3-1 su Zagarolo) nell'ultima gara del 2017, Elisabetta Ippoliti e compagne sono chiamate a confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite contro un avversario ben organizzato, le romane sono attualmente quarte in classifica con 21 punti, ma sicuramente alla portata. Trasferta a Roma anche per la Serie D di Francesco Rita che alle 16,45 affronta Green Volley nell'incontro valido per l'undicesima giornata di andata del girone A. Le romane sono penultime con gli stessi punti (2) delle viterbesi ancora fanalino di coda. Una vittoria consentirebbe nella Capitale consentirebbe a Federica Aquilio e compagne di scalare importanti posizioni in classifica.