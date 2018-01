SCARABEO CIVITA CASTELLANA GCF ROMA-MESSAGGERIE BACCO CATANIA 3-0

PARZIALI 25-14, 25-21, 25-22

SCARABEO CIVITA CASTELLANA GCF ROMA Zoppellari 2, Padura Diaz 16, Franceschini ne, Mancini ne, Snippe 11, Tiozzo 11, Romiti (L1), Valenti ne, Sacripanti, Losco ne, Saturnino, Fantini, Pollock 8, Rau 3 All. Spanakis

MESSAGGERIE BACCO CATANIA Tulone, Reina ne, Torre 1, Finoli, Zanette 10, Sideri, Spampinato (L), Bonacic 10, Razzetto 6, De Santis 9, Chillemi, Pricoco (L2) All. Rigano

La Scarabeo inaugura l’anno come lo aveva terminato, con una vittoria netta per 3-0 su una Messaggerie Bacco Catania che non è riuscita mai ad impensierire la formazione di coach Spanakis. Servivano tre punti a Roma per la matematica qualificazione alla seconda fase del Campionato che vuol dire pool promozione per la Superlega e Snippe e compagni non si sono fatti sfuggire l’occasione di archiviare la pratica con tre giornate di anticipo. Partita a senso unico quella di Civita Castellana che nel primo parziale ha imposto la legge del suo Palazzetto mettendo subito alle strette i siciliani (25-14) con muro e difesa sempre ben disposti e Romiti a dirigere le operazioni. La reazione di Catania è stata sporadica nel secondo parziale, lasciata alle iniziative dei singoli, il cileno Bonacic e il neo acquisto brasiliano Zanette su tutti – ma non è bastata per superare il muro di Pollock e Rau e arginare le bordate di Tiozzo e Padura Diaz, cecchini in cambio palla e contrattacco (25-21). La squadra di coach Rigano ha provato nella terza frazione a spingere al servizio con Bonacic e a giocare d’astuzia ancora con Zanette, rimanendo attaccata al match fino al 19-19, ma è mancata poi la forza fisica in attacco per avere la meglio sui padroni di casa, troppo regolari e muscolari per i siciliani (25-22 il finale di terzo set). Sulla disposizione dello scacchiere di Roma e lo studio dell’avversario si vede la mano di Spanakis e del suo staff (Pastore e Beltrame) che non ha quasi mai sbagliato lettura in tutte le gare fin qui disputate; il gruppo è compatto e la tecnica del trio Snippe-Tiozzo-Padura Diaz indiscutibile.