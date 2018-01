MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA-CENTRALE DEL LATTE MCDONALD’S BRESCIA 0-3

PARZIALI 21-25, 22-25, 25-27

MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA Crò 2, Shavrak 18, Festi 2, Mochalski 12, Cernic 6, Noto, Calonico 2, Piscopo 7, Sorgente (L), Bonami (L), Buzzelli 1, Seveglievich All. Montagnani

CENTRALE DEL LATTE MC DONALD'S BRESCIA Tiberti 3, Bellei 19, Cisolla 13, Mazzon 4, Codarin 6, Esposito 7, Fusco (L), Statuto, Sorlini, Margutti, Sommavilla All. Zambonardi

Primo match del 2018 ed è subito sfida di alta classifica per il Tuscania, che però esce sconfitto in tre set per mano della Centrale del Latte McDonald's Brescia e viene superato in classifica dalla Caloni Agnelli Bergamo. Aa fuori e la panchina laziale ricorre al video-check che gli dà ragione 21-23. Al ritorno in campo muro di Piscopo su Esposito 22-23. Il set point arriva per Brescia dopo uno scambio prolungato risolto da Cisolla 22-24. Bellei mette a terra la palla del set 22-25.