Primo match del 2018, il Tuscania Volley saluta un 2017 pieno di emozioni e soddisfazioni. Mercoledì 3 gennaio alle ore 20.30 si scenderà in campo tra le mura amiche del PalaMalè contro la Centrale del Latte McDonald's Brescia. Un match di alta classifica per iniziare l'anno subito a grandi ritmi. Per i nostri tifosi che non potranno essere in via dei Monti Cimini a Viterbo, si potrà seguire il match tramite la web tv di Lega Volley Channel con il fischio di inizio.

QUI TUSCANIA Dopo la vittoria di sabato sera contro la Sieco Service Ortona, che ci ha confermato in testa al girone blu con 43 punti, la squadra ha avuto la giornata del 31 dicembre libera per recuperare le forze e festeggiare il San Silvestro. Ieri nel pomeriggio, i ragazzi sono già tornati in palestra al palasport dell'Olivo per preparare la sfida che ci attende conto il nostro ex di turno Riccardo Mazzon. Sulla nostra pagina Facebook potrete trovare le interviste post partita di coach Montagnani che ci introduce a questa prima settimana di regular season del 2018. Domani affronteremo la formazione lombarda Centrale del Latte McDonald's Brescia e sabato si partirà alla volta della Puglia per l'altra sfida di alta classifica contro Gioiella Micromilk Gioia del Colle. Non resta che prepararci per un anno di volley insieme. Oggi pomeriggio si terrà un allenamento tecnico a porte aperte al palasport dell'Olivo.

GLI AVVERSARI La compagine biancazzurra guidata da coach Zambonardi è la sorpresa di questa regular season del girone blu. Una formazione che con il suo mix di giocatori esperti e giovani promettenti sta svolgendo un ottimo campionato a pari delle grandi. Nel girone di ritorno ha portato a casa finora sei vittorie su sette match disputati, unico 'neo' la sconfitta per 3-2 a Taviano. Al momento la Centrale del Latte McDonald's Brescia si trova nella terza posizione in classifica con 37 punti a 4 punti da Bergamo, seconda nel girone, e con 4 punti di vantaggio su Spoleto, quarta al momento. La formazione che potrebbe scendere in campo vede la diagonale palleggiatore-opposto composta da Tiberti e Bellei, schiacciatori Cisolla e Mazzon, a centro rete Codarine ed Esposito e libero Fusco.

ARBITRI Il match sarà guidato dalla coppia arbitrale formata da Gasparro Mariano da Salerno e Grassia Luca da Roma.

NUMERI E CURIOSITA' Il record più vicino è quello del nostro Dmitriy Shavrak che è a solo 15 lunghezze dai 1500 punti in carriera. Invece capitan Cernic è a quota -11 dai 200 punti in stagione.