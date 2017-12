Il campionato di serie A2 UnipolSai non conosce soste, dopo la vittoria contro la compagine potentina nel giorno di S.Stefano, si torna in campo sabato 30 alle 20.30 tra le mura amiche del nostro PalaMalè. La diciottesima giornata di regular season è un match dal sapore speciale, dall'altra parte della rete troveremo la Sieco Service Ortona di Giuseppe Ottaviani. Le feste natalizie si passano in famiglia e quindi non c’è miglior modo che venire a salutare il 2017 e farci gli auguri per il 2018 tifando per i nostri biancazzurri. Come sempre sarà possibile seguire il match tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel.

QUI TUSCANIA Nella giornata di giovedì i ragazzi, guidati da coach Montagnani, sono tornati in palestra per affrontare la sfida contro la compagine abruzzese. Oggi pomeriggio dalle ore 17.30 si terrà una seduta tecnica di allenamento a porte aperte al palasport dell’Olivo di Tuscania. Dopo la vittoria a Lauria (PZ), la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania si conferma alla guida del girone blu con 40 punti e due lunghezze di vantaggio sui lombardi della Caloni Agnelli Bergamo. A cinque giornate dal termine della prima fase di campionato, bisogna rimanere concentrati e conquistare tutti i punti messi in palio per arrivare alla Pool Promozione con il miglior piazzamento possibile.

GLI AVVERSARI La formazione teatina, guidata da coach Nunzio Lanci, si trova attualmente in settima posizione in classifica con 23 punti. Nelle ultime due giornate ha collezionato un solo punto in casa contro la Geosat Geovertical Lagonegro (2-3) e nel match natalizio ha perso in terra pugliese contro la Gioiella Micromilk Gioia del Colle (3-0). Sicuramente questi due passi falsi hanno alimentato una voglia di riscatto ed il match sarà molto agguerrito. La formazione che potrebbe scendere in campo vedrà la diagonale palleggiatore-opposto composta dal regista Lanci ed il forte opposto slovacco Bencz (in caso di forfait sostituito da Zanettin), in posto quattro gli schiacciatori Ogurčàk ed Ottaviani, a centro rete Simoni e Menicali e nel ruolo di libero ad alternarsi per ricezione e difesa Provvisiero e Pesare.