Coppa Italia, la Viterbese in finale nonostante il ko di Cosenza (1-2)

La Viterbese centra una storica finale al termine di una gara fatta di sofferenza e sacrificio. Al termine dei 90' regolamentari arriva la sconfitta che però vanifica le velleità del Cosenza e manda in gloria la Viterbese. Il 2-1 del Marulla infatti, sommato al 3-1 di una settimana fa allo stadio "Rocchi" manda in paradiso i gialloblù e condanna i calabresi all'eliminazione della Coppa Italia di serie C. Dopo un primo tempo sofferto con i locali in vantaggio grazie ad un regalo del portiere viterbese la ripesa, grazie soprattutto agli ingressi di Calderini e Jefferson hanno rivitalizzato i gialloblù di Piero Braglia che ha trovato il pareggio al quale ha risposto nuovamente il Cosenza (2-1) senza però riuscire ad andare oltre. La Viterbese in finale troverà l'Alessandria.

COSENZA – VITERBESE 2-1

COSENZA (3-4-3): Saracco 6; Idda 6, Dermaku 6,5, Camigliano 6; Boniotti 5,5 (12’ st Perez 7), Calamai 6, Trovato 6 (27’ st Palmiero 6), Ramos 6,5; Tutino 6,5, Baclet 6, Okereke 5,5 (43’ st T. Braglia sv). A disp.: Zommers, Pascali, D’Orazio, Collocolo. All.: P. Braglia 6.5.

VITERBESE (3-5-2): Pini 5; Atanasov 6, Rinaldi 6,5, Sini 6; Peverelli 6,5, Di Paolantonio 6,5, Benedetti 6, Cenciarelli 6, Sanè 5,5 (41’ st Celiento sv); Bismark 5,5 (20’ st Jefferson 6), De Sousa 5 (1’ st Calderini 7,5). A disp.: Iannarilli, Micheli, Pandolfi, Zenuni, Mosti, Mendez, Vandeputte. All.: Sottili 7.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

Guardalinee: Della Vecchia e Abagnara.

MARCATORI: 31’ pt Tutino (C), 37’ st Calderini (V), 44’ st Perez (C).

NOTE: Spettatori 2.761, di cui una decina provenienti da Viterbo, incasso di 6.059,00 euro. Ammoniti: Pini (V), Calderini (V). Angoli: 11-2 per il Cosenza. Recupero: pt 3’, st 6’.