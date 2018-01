Una Coppa piena di gioie, il Montalto si esalta e strapazza in trasferta l'Atletico (2-4)

ATLETICO 2000-MONTALTO DI CASTRO 2-4

RETI 29’ autorete Sistopaoli, 34’ e 72’ su rigore Vittorini, 47’ Mele, 49’ Serafini, 82’ Piromalli.

ATLETICO 2000 Bartozzi, Sistopaoli, Albanese, Saraceni (38’ Bandiera), Mele, Bucarelli (60’ st Notaro), Solfiti (52’ Piromalli), De Luca (73’ st Ferrari), Cori (60’ st Nardo), Mancini, Fulghieri. A disp. Marchetti, Peruzzini. All. Antonini.

MONTALTO Rosciani, Ceccarelli, Menicucci, Lucci Tomassini, Male, Nuti, Chiaranda, Serafini, Vittorini (80’ Cossu), Pieri (69’ Micoli). A disp. Galimberti, Yakoyshyn. All. Forti.

ARBITRO Di Mario di Ciampino.

NOTE Spettatori 20 circa, ammoniti De Luca, Bandiera, Tomassini e Chiaranda.

Il Montalto di Castro vince largamente al Catena di Roma e ipoteca il passaggio ai quarti. Fin dalle prime battute si è capito il diverso tasso tecnico tra le due compagini. Al 5' Serafini evita Mele e si presenta davanti a Bartozzi ma gli calcia addosso. Due minuti dopo Chiaranda manda in porta Lucci che da buona posizione si fa chiudere in angolo da Bartozzi. Lo stesso Chiaranda ci prova due volte dal limite ma senza fortuna. Si fa vedere in avanti anche la squadra di casa con Cori che dopo un'azione personale evita Lucci e Male e tira ma Rosciani in due tempi blocca. Poco prima della mezz'ora Montalto in vantaggio. Tiro dal limite di Lucci deviato verso la porta da Sistopaoli e Bartozzi spiazzato. Passano solo cinque minuti e i viterbesi raddoppiano.Chiaranda lancia Vittorini che aggancia splendidamente e di sinistro fulmina Bartozzi. In chiusura i romani avrebbero la palla per riaprire la sfida ma Cori lanciato a rete inspiegabilmente appoggia a Fulghieri chiuso in scivolata da Tomassini. L'inizio di ripresa è scoppiettante. Al 2' Mele accorcia le distanze in mischia. Passano due minuti e i gialloneri fanno tris. Scambio in ripartenza tra Vittorini e Serafini e diagonale chirurgico di quest'ultimo che non lascia scampo a Bartozzi. L'Atletico non molla e Sistopaoli prova a farsi perdonare l'autogol ma il suo destro è stoppato da Rosciani. Ci prova anche il neo entrato Piromalli che coglie l'incrocio su punizione. Vittorini cerca il bis personale su punizione al 24' ma Bartozzi dice di no. Al 31' Ferrari commette fallo proprio su Vittorini e l'arbitro sanziona con il penalty. Dal dischetto lo stesso Vittorini fa poker. L'Atletico ci prova fino alla fine ma riesce solamente a accorciare con Piromalli bravo dal limite a sfruttare lo scarico di Mele.