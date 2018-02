Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone "Non mi avete fatto niente". Al secondo posto Lo Stato sociale con "Una vita in vacanza", terza Annalisa con Il mondo prima di te. Un'edizione record quella che è andata in archivio con l'applauditissimo Claudio Baglioni in veste di direttore artistico ben supportato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.