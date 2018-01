Michelle Hunziker: "Niente sesso negli anni più belli della mia vita"

Michelle Hunziker, ospite della trasmissione Quarto Grado, ha raccontato quali sono state le imposizioni alle quali doveva sottostare imposte dalla setta dei Gelsomini di cui è stata vittima per anni."La purezza per la setta era fondamentale. Mi facevano spesso vestire di bianco e nei migliori anni della mia vita ho praticato l’astinenza sessuale. Ognuno di noi ha una parte animale, controllando questa parte animale si può essere puri. Dopo un po’ di astinenza sessuale mi sono anche infatuata del figlio di Clelia – la pranoterapeuta Giulia Berghella a capo della setta dai tanti nomi - ma anche con lui non potevo fare nulla. Era tutto platonico". Michelle Hunziker è tornata anche sul suo rapporto con Eros Ramazzotti che si è concluso con il divorzio: "Purtroppo c'è stato un piccolo momento di crisi e noi siamo stati sfortunati, abbiamo avuto una persona che ha visto una crepa nel matrimonio".