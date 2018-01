DiCaprio nel nuovo film di Tarantino su Charles Manson

Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino di nuovo insieme. La star di Hollywood sarà nel cast del nuovo film del regista dopo aver collaborato nel 2012 per Django Unchained. Sul nuovo film di Tarantino conosciuto al momento con il nome provvisorio di "untitled Charles Manson movie", si sa ancora molto poco: sarà ambientato a Los Angeles nel 1969 e sarà incentrato su Charles Manson, il mostro di Bel Air morto lo scorso 19 novembre, per la strage in cui venne uccisa Sharon Tate, incinta di 8 mesi, moglie del regista Polanski. Tarantino vorrebbe affidare il ruolo della Tate all'australiana Margot Robbie e vorrebbe avere nel cast anche Tom Cruise, Brad Pitt e Al Pacino. Una delle poche cose certe è che il film arriverà al cinema dal 9 agosto 2019, 50 anni dopo il massacro di Manson e dei suoi discepoli. DiCaprio interpreterà un attore televisivo disoccupato che proverà a passare dalla tv al cinema. Alla sua storia si intreccia anche quella del suo amico - uno stuntman - che cerca di raggiungere lo stesso obiettivo. L'omicidio di Sharon Tate e quattro dei suoi amici commissionato da Charles Manson farà da sfondo alla storia che avrà diversi protagonisti ambientata durante la fine degli anni ’60.