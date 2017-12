Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono detti addio

In questi ultimi mesi le voci di un dissidio tra Briatore e la Gregoraci si erano fatrte sempre più insistenti. Così, dopo undici anni insieme di cui nove da sposati, si sono detti addio. Si tratta di una separazione consensuale, decisa per non turbare il fglio Nathan Falco (7 anni). Lo ha rivelato "Chi". Elisabetta continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicina a quella che condivideva con l'ex marito.