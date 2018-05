Un'intera domenica all'insegna del Rugby quella di domenica a San Martino al Cimino. Terminato il campionato maschile, il Sasso d'Addeo ospiterà un concentramento di Under 8 e Under 10 la mattina e nel pomeriggio la nona giornata di Coppa Italia Seniores femminile. I “riccetti” del Tusciarugby, che avranno finalmente la possibilità di esibirsi di fronte al proprio pubblico, si confronteranno con ben 15 squadre provenienti da tutta la regione. Si inizia a giocare dalle ore 10. Per quanto riguar dail raggruppamento di Coppa, le ragazze del Tusciarugby, allenate da Fabrizio D'Ottavio e attualmente seconde in classifica ad un passo dalla qualificazione per le finali nazionali, saranno chiamate a confrontarsi con All Reds Roma, Unione Orvietana, Frascati e Unione Rugby Capitolina. Arbitri Fabrizio Venturoli e Stefano Aguanno. Fischio di inizio: ore 15.