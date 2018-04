"Con l'Union a Parma,esperienza bellissima"

L'Union Viterbo ha partecipato con il settore minirugby al prestigioso torneo presso gli impianti di Moletolo-Parma, Stadio "Lanfranchi", struttura che è un tempio del rugby italiano. Molto alto il livello tecnico e organizzazione eccellente. Hanno partecipato 30 squadre under 6, 36 squadre under 8, 36 squadre under 10 e 36 squadre under 12 per un totale di 2.200 atleti che hanno dato vita ad una due giorni di rugby indimenticabile. Ecco il racconto di Chiara, accompagnatrice dell'under 12 dell'Union Viterbo: "E che l'avventura abbia inizio! - afferma -. Solita partenza dal PalaMalè destinazione Parma per affrontare un torneo di Rugby. Un pullman carico di atleti, accompagnatori, allenatori, genitori, fratelli e sorelle... una grande famiglia. Borsoni e trolley carichi di tanta allegria, di merende e di bibite da condividere, perché questo è il rugby. E' condivisione e voglia di giocare. Che si vinca o che si perda a noi non interessa - prosegue il racconto di Chiara -, ciò che amiamo non è il risultato ma consolidare l'amicizia nata in un campo dove la palla è ovale. Arrivati a Parma ci siamo concessi qualche ora di svago per le vie del centro. Una ricca merenda in un prato e qualche passaggio di palla, abbiamo assaporato la spensieratezza tanto desiderata e meritata. Dopo la passeggiata siamo risaliti nel pullman per andare in albergo, a Tabiano Terme, la città del respiro. Sistemazione nelle camere, una buona cena ed una notte di sonno per riprendere la carica. Sveglia presto per degustare una ricca colazione e per ripartire verso la città dello sport, stadio Sergio Lanfranchi, per affrontare un torneo di alta qualità. Giornata favolosa per il tempo bello e per le emozioni vissute. Non mi chiedete come ci siamo qualificati - prosegue Chiara, l'accompagnatrice dell'under 12 -. ma chiedetemi cosa è stata questa trasferta...E' stata l'emozione più vera e più bella che questo sport mi ha fatto vivere e che spero abbia fatto vivere a tutto il gruppo. Dopo una merenda condivisa ed una cena preparata per il sacco si riparte. Una sosta per la cena ed il viaggio di ritorno dove ti assale la nostalgia, perché per rivivere tutto ciò dovrà trascorrere un altro anno. Ringrazio con il cuore l'Union Viterbo per l'impegno e la dedizione che mette nell'organizzare una stagione, ringrazio il nostro organizzatore Luigi Petrolito, responsabile del mini-rugby e consigliere regionale Lazio Fir, per l'amore e la passione che ha per questo sport e perché riesce ad organizzare sempre al meglio i nostri viaggi. Ringrazio i genitori per la fiducia che ci danno e perché ci seguono entusiasti. Ringrazio gli allenatori e gli accompagnatori per la dedizione regalata. Ringrazio gli atleti che nonostante la stanchezza accumulata si impegnano per affrontare l' avversario. Metterò nel mio zaino tutti questi ricordi e li ricorderò sempre e per sempre con tutto l'amore che ho. Il rugby trasforma i bambini in uomini e gli uomini in bambini. Posso assicurarvi che è semplicemente meraviglioso".

SERIE C Intanto per quanto riguarda domenica scorsa il giudice sportivo ha dato partita persa a tavolino alla Lazio (20-0 per il l'Union Viterbo), 100 euro di multa e -4 punti in classifica. Per cui la Lazio va a 11 punti e l'Union Viterbo sale a 8.