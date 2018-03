Un intero pomeriggio con Martin Castrogiovanni. E' quello che l'Asd Tusciarugby propone sabato 10 marzo sul proprio terreno di gioco a San Martino al Cimino (Viterbo). L'ex pilone della nazionale italiana, 119 caps per lui, ha subito detto sì all'invito del suo ex compagno di squadra in azzurro, Simon Picone (da questa stagione responsabile tecnico delle squadre del presidente Marco D'Ottavio), che gli proponeva un pomeriggio al "Sasso d'Addeo" per condurre assieme una seduta di allenamento riservata ai più piccoli. I "riccetti" di Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 insieme alla Under 14 della Tusciarugby avranno così la straordinaria opportunità di allenarsi sotto la guida di ben due ex giocatori di fama mondiale. Naturalmente, chi essendo nato tra il 2004 e il 2013 e non essendo tesserato, volesse cimentarsi con il fantastico gioco della pallaovale avrà comuquela possibilità di prendere parte agli allenamenti e di conoscere da vicino questi due fantastici campioni. La seduta di allenamento avrà inizio alle 15,30 per poi proseguire, dalle 17,30 ca, con l'immancabile terzo tempo nel corso del quale genitori, appassionati o semplici curiosi avranno la possibilità di conoscere da vicino il famoso ex pilone della nazionale azzurra. Il campo da rugby "Sasso d'Addeo" è situato lungo strada Madonnina dei Cimini (SP 81). Per chi viene da San Martino, uscire dalla porta in alto e proseguire in direzione lago Di Vico per ca 400 metri (l'ingresso è sulla sx); mentre per chi proviene dalla Cimina, immettersi sulla SP 38 e raggiungere l'incrocio con la SP 81. Quindi scendere verso San Martino per un chilometro ca. Info: 393.3765791