Evangelista presidente del Consiglio, Rossi lascia

Nel primo Consiglio comunale del sindaco Giovanni Arena le minoranze si compattano contro il segretario generale. Mentre la maggioranza rischia subito grosso quando, dopo una pausa, alla ripresa manca il numero legale. Dopo altri 45 minuti di intervallo, però, i conti per Arena e il centrodestra sono quadrati. Da lì in poi, la seduta è filata via liscia.

Senza più scossoni di rilievo: Arena ha giurato; presidente del Consiglio è diventato il giovane leghista Stefano Evangelista; suo vice il fratello d’Italia Vittorio Galati; Filippo Rossi si è dimesso. Inoltre, sono stati nominati i capigruppo per accelerare i lavori in vista dei prossimi impegni istituzionali (in primis l’approvazione del bilancio entro fine mese): per la maggioranza Giulio Marini, Paolo Bianchini, Ludovica Salvini, Gianmaria Santucci; per le minoranze Luisa Ciambella, Francesco Serra, Massimo Erbetti, Filippo Rossi, Lina Delle Monache.

