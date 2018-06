Si è svolta a Terni venerdì 1° giugno la 2° Notturna dei Prodotti Tipici Ternani "Trofeo “Ramozzi & Friends", manifestazione podistica su strada di 8,5 Km. su di un circuito cittadino di circa 2,1 km da ripetersi per 4 volte. Tortuoso il percorso che si snodava a fianco del fiume Nera con curve a secco e numerosi tratti sterrati, ma che si addiceva alla perfezione a Marco Mencio, tesserato con la Uisp per l'Atletica Montefiascone e da quest'anno in forza nel circuito Fidal all'Atletica Alto Lazio. La gara, un continuo tira e molla del favorito Andrea Luchetti, atleta da 15'50 sui 5000 e 1h 10' sulla mezza maratona, che faceva dei continui cambi di ritmo cercando di staccare gli avversari ma Mencio, sempre attaccato alle sue spalle è stato capace di un grande spunto finale negli ultimi 500 che gli è valso la vittoria ed il Trofeo. Marco ha chiuso la gara con il tempo di 29'11'' ad una media di 3'26" al Km. che la dice lunga sui miglioramenti degli ultimi periodi, nei quali sta alternando alle gare su strada, uscite in pista sulle distanze veloci dei 1500/3000/5000.