Occupavano casa abusiva, arrestati

Sono stati arrestati dai carabinieri, due pregiudicati italiani di 30 e 35 anni, che da tempo occupavano abusivamente una ex casa cantoniera a Montefiascone in zona Cassia; ma quello che ha fatto scattare l’indagine per furto ed i successivi arresti è il fatto che da tempo per mantenersi all’ interno della casa occupata abusivamente, i due rubavano senza soluzione di continuità la corrente elettrica allacciandosi abusivamente alla rete elettrica; oltre al danno economico causato al gestore, potevano, con il perdurare della situazione , mettersi in pericolo loro, nonché le infrastrutture della zona o qualche abitante, poiché si erano allacciati violando qualsiasi norma sulla sicurezza per il contatto con la rete elettrica ad alto voltaggio.