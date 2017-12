L'impianto geotermico non si farà

Il Consiglio dei ministri ha negato l’autorizzazione all’impianto geotermico di Torre Alfina. L’impianto aveva ottenuto parere positivo dal ministero dell’Ambiente in sede di valutazione di impatto ambientale ma il parere negativo del ministero dei Beni culturale e del turismo, in considerazione del vincolo paesaggistico sull’area. In presenza di pareri discordanti è stato così chiamato il Consiglio dei Ministri ad esprimersi, il quale, presa visione della documentazione del caso, ha espresso parere negativo. Il Comune di Acquapendente, da sempre contrario al progetto “per la sua incompatibilità - sottolinea il sindaco Ghinassi - rispetto alle vocazioni del nostro territorio”, esprime soddisfazione per l’esito della vicenda”. “È giusto - aggiunge - ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato, a partire dal movimento Nogesi, che ha svolto per primo un ruolo di mobilitazione, di studio e di consulenza tecnica e in particolare, nel nostro caso, Solange Manfredi, che ha messo a disposizione le sue competenze in un continuo e costruttivo rapporto con noi e con altre istituzioni. Un ringraziamento particolare anche alla deputata Alessandra Terrosi e al consigliere regionale Enrico Panunzi, che nelle loro rispettive sedi istituzionali hanno seguito la vicenda, essendo punti di riferimento importanti per tutti noi.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 24 dicembre 2017