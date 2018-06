Nuovo Nissan Qashqai: brio, lusso e sicurezza

Recentemente aggiornato nello stile e nei contenuti, Nissan Qashqai continua a viaggiare a testa alta nel segmento dei crossover. Il look, grazie agli ultimi ritocchi, resta uno dei suoi punti di forza, unitamente alla qualità costruttiva e alla ricca offerta delle sue dotazioni.



Esteriormente spiccano i nuovi fari e la nuova calandra a V del frontale; mentre all’interno l’abitacolo è stato curato ancor più nei minimi dettagli. La tecnologia, poi, soprattutto quella rivolta alla sicurezza attiva, è stata incrementata in tutti gli allestimenti, anche se il massimo continua ad essere offerto nelle versioni Tekna+, il top di gamma. E il nuovo Qashqai lo abbiamo messo alla prova proprio in allestimento Tekna+ e con il propulsore benzina Dig T 163, un 1.618 cc da 163 Cv di potenza (120 kW) abbinato a cambio manuale 6 rapporti e trazione 2WD.



L’equipaggiamento di serie ne fa il Qashqai più lussuoso e ricco di sempre: cerchi in lega da 19; tetto panoramico tra due barre longitudinali collocate sul tetto esterno; sedili monoform in pelle Nappa, cuciture a vista e comandi elettrici con funzione memori; fari a led automatici e con sistema intelligente di inseguimento della traiettoria; sistema audio Bose Premium con 8 altorpalanti (dal sound davvero fantastico); Nissan Connect con schermo touch da 7 pollizi; specchietti riscaldati e a regolazioni elettriche; clima bi-zona; e, soprattutto, il Nissan Driver Assist Pack. Quest’ultimo costituisce la novità principale ed è utilissimo per incrementare la sicurezza e la facilità di guida visto che include il sistema intelligente di assistenza al parcheggio, il sistema intelligente di rilevamento nell’area posteriore di eventuali ostacoli in movimento, il sistema intelligente di controllo dell’attenzione del guidatore e il sistema elettronico di vigilanza sugli angoli ciechi. Il tutto è unito poi al Safety Shield di Nissan che, a sua volta, comprende il controllo automatico dei fari abbaglianti, il sistema di rilevamento dei segnali stradali, l’avviso del cambio di corsia involontario e il sistema di frenata di emergenza intelligente.



L’insieme di tutti questi dispositivi si traduce, per il conducente, nella possibilità concreta di una guida più confortevole e sicura.

Il propulsore, poi, è brillante e garantisce buone riprese anche a pieno carico.

I consumi non appaiono mai eccessivi, neppure nella guida urbana (consumo medio dichiarato, nel misto, pari a 5,8 litri per 1090 chilometri). La tenuta di strada e buona e l’assenza di una trazione integrale (questo propulsore è abbinato solo alla 2WD), nell’uso normale di guida, non si fa sentire. Il posto di guida è dominato da un volante sportivo pieno di comandi tutti in posizione ergonemica (si fa presto a imparare la loro posizione e il loro utilizzo), mentre l’impianto audio Premium Bose mostra un miglioramento netto della qualità del sound rispetto ai sistemi Bose offerti sul Qashqai in precedenza.

Il bagagliaio è particolarmente capiente, mentre se proprio un appunto lo dobbiamo fare lo riserviamo al sistema di climatizzazione, efficiente ma migliorabile nella rapidità (e nella invasività) delle risposta. In sostanza, quindi, sempre un grande Qashqai. Anzi un Qashqai che col passare degli anni diventa ancora più grande, in qualità dei componenti come nelle finiture (davvero belli, eleganti e confortevoli i nuovi sedili monoform).

I PREZZI - Gamma Nissan Qashqai a partire da 21.240 euro, salvo promozioni. Prezzo della versione provata, da 31.630.

Sergio Casagrande

Twitter: @essecia