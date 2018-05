Parte da Monza questo week-end la nuova sfida di Gianluca Carboni in un Campionato Italiano Sport Prototipi totalmente rinnovato. Nuova la vettura, la Wolf GB08 Thunder spinta dal propulsore Aprilia RSV4, e pieno di iscritti fin dal primo dei sei doppi appuntamenti in programma sul circuito brianzolo, dove è atteso uno schieramento di 20 unità. Per Carboni si tratterà di un ritorno vero e proprio nella serie tricolore, a distanza esattamente di dieci anni dalla sua ultima apparizione, avendo preso parte allo stesso campionato nel biennio 2007-2008. Il 37enne pilota viterbese difenderà i colori del team Best Lap, la stessa squadra con cui alla fine dello scorso anno ha conquistato con una Wolf CN2 la vittoria nel Trofeo Italia Sport Prototipi che si è disputato nel contesto del Motor Show di Bologna. Appena una settimana fa Carboni ha svolto uno shakedown a Magione, mentre nella giornata di ieri è sceso in pista a Misano per completare un’ulteriore e proficua giornata di test. Il programma di Monza entrerà invece nel vivo domani con le due sessioni di prove libere. La qualifica si svolgerà sabato in un turno unico dalle ore 12.20 alle 12.40. Sempre sabato alle 17.30 prenderà il via la prima delle due gare della durata di 25’ più un giro. Domenica Gara 2 scatterà infine alle 13. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta tv su Sportitalia, visibile sul canale 225 di SKY o in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre.