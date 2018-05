"iM" in regalo col Corriere: come va la nuova A Mercedes

All'interno del Corriere del 24 maggio 2018 trovi, in regalo, "iM - iMotori del Corriere", il nostro inserto mensile dedicato al mondo dell'auto.

In copertina la nuova Classe A di Mercedes che abbiamo messo alla prova: un primo contatto con un'auto che - ne siamo convinti - segnerà la storia del marchio di Stoccarda. Nel servizio sveliamo dettagli e contenuti e vi diamo le nostre impressioni di guida e il nostro giudizio.

All'interno le nostre impressioni di guida anche di altre vetture: Mini Countryman Cooper SE All4 plugin ("muscoli da campione"); Citroen C3 con propulsore benzina e cambio automatico ("comfort e brio"); Hyundai i10 con motore tricilindrico ("citycar che è più di una citycar").

Servizi poi su: Fiat 500 che ha superato i 2 milioni di esemplari prodotti; DS3 Café Racer; i nuovi motori meno inquinanti del gruppo Renault; la nuova Renault Captur offerta nel doppio allestimento Sport Edition; Kia Sportage con motore diesel ibrido; Rolls Royce Cullivan.

Ampio spazio poi ai prodotti e ai progetti di Volvo, un marchio che sta vivendo una nuova primavera e che sta inanellando una serie di auto premium... da premio.

Appuntamento, quindi, in edicola oppure clicca qui per acquistare la copia digitale del Corriere del 24 maggio 2018 con all'interno in omaggio l'inserto "iM".

Buoni motori a tutti.