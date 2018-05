Al nuovo Mercedes Sprinter il riconoscimento di Van Fleet World

Il nuovo Sprinter di Mercedes Benz è stato premiato in occasione del “VansA2Z Van Fleet World Honors” ancor prima del lancio ufficiale sul mercato, previsto per giugno 2018. Le avveniristiche soluzioni di connettività ed i vantaggi che queste offrono ad autisti e gestori flotte - si legge in una nota di Mercedes Benz Italia - hanno convinto la giuria.

Dan Gilkes, editore di “Van Fleet World”, ha consegnato il premio dichiarando: “Il nuovo Sprinter convince per la sua connettività integrata, la telematica autonomamente sviluppata dall’azienda e l’offerta di pacchetti Mercedes PRO. Queste tecnologie, pensate per soddisfare le esigenze dei clienti, sono nate in stretta collaborazione con gli utilizzatori dei veicoli e consentono loro di ottimizzare costantemente il proprio business.”

La terza generazione Sprinter si presenta come un concentrato di tecnologie innovative, quali sistema antisbandamento attivo e Brake Assist attivo, alzando un’altra volta l’asticella e definendo i nuovi standard di riferimento nel segmento Large Van. Le nuove soluzioni di connettività di Mercedes PRO connect, insieme ad una generazione telematica anch’essa completamente nuova che festeggia il suo debutto parallelamente anche sulla Classe A, offrono la base perfetta per rispondere a tutte le esigenze delle attività logistiche e di trasporto immaginabili, dalla complessa gestione di grandi flotte fino ai parchi veicoli di piccole aziende.

Lo Sprinter dimostra le sue doti di adattabilità non solo con il collegamento on-line e i servizi basati sulla connettività, ma anche attraverso la sua capacità di rispondere perfettamente alle esigenze dei più differenti settori e tipologie di Clientela. Ciò include anche l’interessante prezzo di partenza di 23.344 euro per i furgoni e 20.360 per i Telai cabina singola (Iva esclusa) per la versione d’accesso con trazione anteriore. Il nuovo Sprinter, intanto, è già ordinabile.