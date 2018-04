Sam Bird vince l'E-Prix di Roma

Va a Sam Bird il successo della prima edizione dell’E-Prix di Roma nel campionato di Formula E, destinato alle auto elettriche. Per il pilota britannico quella del 14 aprile 2018 si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta all’esordio a Hong Kong. Il pilota della Virgin ha preceduto Lucas Di Grassi (Audi) e André Lotterer (Techeetah). Il poleman Felix Rosenqvist è stato costretto al ritiro per aver danneggiato la sospensione della sua Mahindra. Il leader del Mondiale Eric Vergne ha chiuso al quinto posto, mentre l’italiano Luca Filippi non è andato oltre la 13/a posizione. Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula E è in programma a Parigi il 28 aprile 2018,