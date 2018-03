Nissan Qashqai: debutta ProPilot, l'elettronica che aiuta la guida

Dal 14 marzo 2018 è in vendita, presso le concessionarie Nissan in Italia, Qashqai con ProPilot, l'innovativa tecnologia Nissan di assistenza alla guida.

Il sistema agisce su sterzo, acceleratore e freno, aumentando il controllo della vettura e riducendo lo stress e l’affaticamento alla guida.

ProPilot (clicca qui per vedere come funziona) è attivo in autostrada su una singola corsia ed è ottimizzato per gestire situazioni di traffico a bassa velocità e di crociera ad alta velocità.

Pur essendo il primo passo di Nissan verso la guida autonoma, questa tecnologia richiede comunque l’attenzione e l’intervento del conducente, che rimane l’unico responsabile del controllo e del comportamento del veicolo.

Nissan Qashqai con ProPilot - informa una nota - è disponibile sulla motorizzazione 1.6 dCi 130 CV 2WD e 4WD manuale e 2WD automatico, a partire dall’allestimento N-Connecta e di serie sulla versione top di gamma Tekna+ 2WD automatico al costo di 500€. Per gli altri allestimenti (N-Connecta e Tekna) il prezzo varia in funzione delle dotazioni tecnologiche già presenti sulla vettura. Listino di dettaglio allegato.

Semplice ed intuitivo, ProPilot si attiva premendo un tasto sul volante (razza destra). Adiacente a questo, si trova il tasto SET, per mantenere la velocità impostata e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Quando le condizioni del traffico lo richiedono, il sistema fa rallentare la vettura fino ad arrestarla completamente e la fa ripartire in automatico se la sosta dura tre secondi o meno. Se dura di più, il conducente deve premere il pulsante resume o l’acceleratore per riprendere la marcia. Inoltre, ProPilot è in grado di mantenere Nissan Qashqai al centro della corsia autostradale prescelta, tramite un sistema di riconoscimento delle strisce che la delimitano.

Lo status di ProPilot è sempre visibile sul cruscotto, tra i due quadranti, e le spie di avviso al conducente sono sempre accompagnate da segnali acustici.

Il sistema agisce in base alle condizioni del traffico e della strada, fornite dalla telecamera montata nel parabrezza di Qashqai e il radar installato dietro il logo Nissan, nella griglia frontale.

Nissan Qashqai, che nel 2007 ha creato un nuovo segmento di vetture oggi popolato da ben 26 modelli, si conferma in Italia leader del mercato C-SUV con oltre 31.300 unità vendute nei dodici mesi del 2017.

In 83 anni di storia di Nissan in Europa, Qashqai è il modello di maggior successo, con circa 2,3 milioni di esemplari venduti dal lancio.

La produzione della vettura è affidata allo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, che lo scorso mese ha festeggiato il traguardo di tre milioni di Nissan Qashqai prodotti.