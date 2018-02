"iM" in regalo col Corriere: la nuova Classe A e le fake news su benzina e diesel

All'interno del Corriere del 22 febbraio 2018 trovi, in regalo, "iM - iMotori del Corriere", il nostro inserto mensile dedicato al mondo dei motori.

In copertina spazio alla nuova Mercedes Classe A e le novità in arrivo per Mercedes Classe C berlina e wagon.

All'interno, servizi su: Volkswagen Golf TGI a metano; il nuovo tris di offerte di Lancia Ypsilon; Skoda Karoq, nuova Jeep Cherokee; Citroen E-Mehari con hard top; le novità in gamma per Peugeot 308 e Mini; Renault Kadjar Sport Edition.

Un ampio servizio, poi, lo dedichiamo alle fake news che stanno terrorizzando chi, in questo periodo, vuole acquistare un'auto nuova: ovvero, le balle che circolano nella rete sull'immediato futuro delle vetture con propulsori ad alimentazione tradizionale (benzina e diesel) o bifuel.

Appuntamento, quindi, in edicola oppure clicca qui per acquistare la copia digitale del Corriere del 22 febbraio 2018 con all'interno in omaggio l'inserto "iM".