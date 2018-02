Lancia Ypsilon sempre più alla moda: 3 nuovi allestimenti speciali

Lancia Ypsilon, dopo essersi confermata anche nel 2017 come la seconda auto più venduta in Italia e come la vettura preferita dal pubblico femminile (in Italia, infatti, è anche l'auto nuova più acquistata dalle donne), si accinge a tagliare il traguardo dei 3 milioni di esemplari venduti. E lo fa lanciando tre nuovi allestimenti speciali per il 2018: Ypsilon Elefantino Blu, Ypsilon Gold e Ypsilon Platinum, declinate con un upgrade di dotazioni e finiture cadenzato in sequenza.

Ypsilon Elefantino Blu costituisce l'entry level del nuovo tris di allestimenti. E, come le altre due, fa dei dettagli e dello stile i suoi punti di forza e per questo vanta pure un suo colore specifico: il grigio ardesia. L'Elefantino Blu torna quindi a caratterizzare la vettura comparendo sui montanti laterali mentre, all'esterno, scompaiono molti particolari cromati, qui sostituiti da dettagli in nero opaco. Il nero opaco compare quindi sulle calotte degli specchietti, sulle maniglie delle porte, sui cerchi e il coprimozzo e domina anche tutta la calandra. La versione intende rivolgersi al pubblico più giovane e all'interno mostra sulle sedute dei rivestimenti in tessuto tecnico, stampato con l'accortezza di rendere unici i motivi riportati su ogni sedile, e su plancia e pannelli porta un tessuto che vuole ricordare i materiali utilizzati per realizzare le felpe. Di serie climatizzatore manuale, sedile posteriore frazionabile a metà, radio integrata con comandi al volante, bluetooth e presa usb.

Ypsilon Gold ha come suo colore specifico un oro flou e i dettagli che nell'allestimento precedente sono caratterizzati dal colore nero opaco, qui diventano nero lucido. La calandra si differenzia anche per una cornice in tinta carrozzeria.

Le dotazioni sono arricchite da cerchi specifici da 15 pollici, mentre i tessuti dei sedili sono sostituiti da un jacquard che vede alternare o il nero o il blu a dei filamenti color oro. La radio vanta inoltre il sistema Uconnect con schermo touch da 5 pollici, volante e cuffia del cambio in pelle, specchietti retrovisori esterni a comando elettrico, sensori di parcheggio posteriori e terminale di scarico cromato.

Ypsilon Platinum costituisce, quindi, il top del tris di nuovi allestimenti, con un colore verde smeraldo specifico che ricorda al colpo d'occhio le mitiche Y10 Missoni, ma che in realtà - hanno spiegato Antonella Bruno, responsabile Lancia per l'area Emea ed Elena Marinoni, trend forecaster presentanto le tre vetture a Milano - è messo a punto su una tonalità specifica del verde metallico attualmente più di tendenza: lo "Spruce green craze". Spazio quindi alle cromature esterne e alle raffinatezze, come l'Alcantara che ricompare così, dopo un periodo di assenza e con una gamma di tinte che varia secondo il colore della carrozzeria scelta, sui sedili della Ypsilon. Alle dotazioni già presenti sulla Gold si aggiungono il climatizzatore automatico e i vetri posteriori oscurati.

Tutte le versioni sono offerte con la possibilità di scegliere tra quattro propulsori: un benzina 1.200 69 Cv, un Ecochic bifuel benzina/Gpl 1.200 69 Cv; un bicilindrico 0.9 TwinAir bifuel benzina/metano da 80 Cv; e un Multijet diesel 1.300 da 95 Cv.

Tra le novità in arrivo, valide per tutte le Ypsilon, Lancia segnala anche il prossimo debutto del sistema Mopar Connect che, offerto su richiesta, offrirà servizi interconnessi con gli smartphone come, tra i tanti, il controllo remoto dello stato della vettura e la verifica della posizione dell'auto lasciata in sosta.

Le tre nuove versioni vengono presentate al pubblico con un porte aperte delle concessionarie Lancia nel weekend del 10 e 11 febbraio 2018 che verrà ripetuto anche il 17 e il 18 febbraio.

Per il periodo di lancio Lancia ha anche annunciato una campagna promozionale con prezzi a partire da 9.500 euro, in caso di acquisto legato al finanziamento Menomille. A chi acquisterà una Ypsilon nuova permutando un qualsiasi veicolo usato del gruppo Fca da rottamare sarà inoltre offerto gratuitamente un pacchetto di accessori Opt del valore di oltre 500 euro.

Sergio Casagrande

Twitter: @essecia