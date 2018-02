Renault si conferma sponsor dell'Italrugby e lancia una Kadjar speciale

Renault Italia è, in questo 2018, per il secondo anno consecutivo sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di rugby. L’accordo è stato siglato lo scorso 3 febbraio allo Stadio Olimpico, alla vigilia del primo test match del NatWest 6 Nazioni delll'Italia contro l’Inghilterra, dal presidente della F.I.R Alfredo Gavazzi e dal direttore generale di Renault Italia Bernard Chrétien.

Alla base della sponsorship la fornitura allo staff della Feder-rugby, per la durata del torneo, di 32 veicoli Renault, i primi due dei quali (un nuovo Koleos ed una Talisman) sono stati consegnati per l’occasione al C.T. Conor O’Shea ed al presidente Gavazzi.

Per celebrare il rinnovo di questo sodalizio, Renault Italia ha lanciato la Kadjar Sport Edition, versione dall’accresciuto carattere sportivo e dal più intrigante design delc rossover appartenente al segmento C. “Come già nel primo anno di partnership – ha dichiarato il numero uno del rugby – Renault Italia, ne siamo certi, continuerà anche in questa stagione nel dimostrarsi particolarmente sensibile ad attivare e sviluppare iniziative che contribuiscono alla maggiore diffusione dello sport della palla ovale presso un pubblico sempre più vasto.” Gli ha fatto eco Francesco Fontana Giusti, direttore Comunicazione & Immagine di Renault Italia, quando ha sottolineato “la piena condivisione degli ingredienti fondamentale del rugby, quali la passione, l’impegno, il forte spirito di squadra, la tenacia nel raggiungimento di mete ambiziose, gli stessi atout che testimoniano il dna sportivo di Renault, da sempre attiva nel motorsport, dalla formula 1 alla formula E, dalla pista al rally.”

Il NatWest 6 Nazioni di rugby a 15 (aperto all’Italia dal 2000) è iniziato per gli Azzurri, capitanati da Sergio Parisse, domenica 4 febbraio all’Olimpico con il previsto successo dell’Inghilterra, unica squadra da noi mai battuta nella storia di questo torneo. In calendario, dopo Irlanda-Italia di sabato, ci sono le trasferte in Francia (23 febbraio, in notturna) e in Galles (11 marzo) prima dell’ultima partita il 17 marzo ancora all’Olimpico contro la Scozia.

Tutti gli incontri del NatWest 6 Nazioni saranno sempre trasmessi in diretta tv (e in chiaro) da DMAX, canale 52.