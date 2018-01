"iM" in regalo col Corriere: i consigli per l'inverno e Subaru XV

All'interno del Corriere del 25 gennaio 2018 trovi, in regalo, "iM - iMotori del Corriere", il nostro inserto mensile dedicato al mondo dei motori.

In copertina spazio a XV, il nuovo suv compatto di Subaru che, in un mercato affollato di falsi 4x4 che puntano solo al look, si presenta con caratteristiche da vero veicolo a trazione integrale.



All'interno, poi, ampio spazio alle anteprime e alle novità del momento,con le nostre prove di guida e un ampio servizio con tutti i consigli per chi ha ancora dubbi (e pregiudizi) tra catene e gomme da neve con un vademecum per non sbagliare.

Per quanto riguarda le anteprime: nuova Skoda Fabia e Porsche full electric.

Per le novità del momento: la famiglia di Fiat 500 in versione mirror, Citroen Picasso e Citroen Grand Picasso in edizione speciale Rip Curl; Jeep Renegade 2018, Dacia Duster.

Spazio anche a Mercedes GLE che ha festeggiato 20 anni di vita e alle Peugeot 208 e 308 GTi, due sorelle dall'anima sportiva.

Per le prove di guida il nuovo Nissan X Trail che sfida i suv premium a testa alta.

E infine, per gli amanti dei veicoli a emissione zero le anticipazioni della prossima Nissan Leaf, elettrica che può percorrere con un pieno di elettricità fino a 378 chilometri, in arrivo in Italia la prossima primavera.

Appuntamento, quindi, in edicola oppure clicca qui per acquistare la copia digitale del Corriere del 25 gennaio 2018 con all'interno in omaggio l'inserto "iM".