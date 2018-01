Fca mette il turbo e in Europa supera tutti

Nonostante un dicembre in forte frenata, il mercato dell’auto accelera in Europa e infrange la barriera dei 15 milioni e mezzo di veicoli venduti. Per la precisione, secondo l’Acea, l’Associazione dei costruttori europei, nel 2017, sono stati 15.631.687. Una crescita, quindi, del 3,3 per cento rispetto al 2016 che, secondo Econometrica - Centro Studi Promotor, costituisce il 21 % di tutto il mercato mondiale.

Tra i cinque principali mercati del vecchio continente, Italia e Spagna vantano le crescite maggiori con, rispettivamente, un +7,9 e un 7,7 per cento. Seguono Francia (+4,7%) e Germania (+2,7%), che precedono il Regno Unito sceso di volumi per la prima volta in sei anni (-5.7%).

Per quanto riguarda gli altri mercati, da segnalare i buoni risultati dei paesi dell’est europeo che crescono quasi tutti con tassi a due cifre, mentre sicuramente degna di nota è l’impennata del mercato greco (+11,7%) e quella del mercato portoghese (+7,1%) che insieme ai mercati di Italia e Spagna sono stati particolarmente colpiti dalla crisi delle immatricolazioni innescata dal crollo dell'economia a cavallo tra il 2007 e il 2008.

Per quanto riguarda le case costruttrici, le performance migliori spettano a Fca che con i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Abarth mette la freccia in classifica e supera, conquistando il quarto posto, una delle eterne rivali dirette: Ford.

Il gruppo di Marchionne, tra l’altro, rispetto a tutte le concorrenti, può vantare l’incremento più alto, nell’intero 2017, di immatricolazioni: 1.044.714 (+5,2%).

Altro gruppo che ottiene un 2017 da incorniciare è Psa - Peugeot Citroen che, grazie all’avvenuto acquisto di Opel-Vauxhall, può ora salire al secondo posto della classifica delle vendite spodestando la connazionale Renault.

Il podio vede, comunque, saldamente in testa il gruppo Volkswagen (Vw, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche) che ha chiuso un 2017 con consegne record: oltre 3,5 milioni di veicoli (+2,3%). Il gruppo tedesco, tra l’altro, ha ottenuto ottimi risultati anche nel resto del pianeta toccando i 10,74 milioni di veicoli globali (+4,3%) in barba a chi prevedeva un crollo a seguito del dieselgate.

A proposito di dieselgate e di auto con motori diesel, dalle statistiche diffuse ieri emergono alcuni dati interessanti. Le auto a gasolio non fanno sicuramente paura agli italiani, visto che nel nostro Paese è stato registrato - anche in questo caso contrariamente a quanto era stato previsto da molti analisti - un aumento delle vendite del 7%. Ma impensieriscono sicuramente gli altri europei: -17% nel Regno Unito; -13% in Germania; -9% in Spagna; e -5% in Francia.

Gli analisti, intanto, guardano al futuro con grande ottimismo. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, a dare un “forte risalto alle prospettive di sviluppo del settore” c’è il fatto che “la fortissima innovazione tecnologica che ha caratterizzato l’automobile nell’ultimo decennio sta esercitando una forte attrazione sugli automobilisti e ancor più la eserciterà nei prossimi anni '20 con l’affermarsi dell’auto a guida autonoma”. E, come stanno dimostrando ormai molte case, da Mercedes a Volkswagen, da Bmw a Nissan, la guida autonoma ormai non è più roba da fantascienza, ma alla portata di tutti e di tutte le auto.



Più difficile, invece, ancora immaginare quale sarà il vero motore del prossimo futuro: l’ibrido (benzina e diesel) è in pole position, inseguito a ruota dall’elettrico e, a maggiore distanza, dal propulsore a idrogeno. Ma la vera partita, su questo circuito, si gioca sulle normative e sulle volontà politiche. E forse anche fuori dall’Europa, perché quel 21 per cento del mercato è lontano dalla maggioranza.

Sergio Casagrande