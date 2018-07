Eclissi di Luna più lunga del secolo: pronti per lo spettacolo

Pakistan, urne chiuse, Imran Khan in corsa per la presidenza

Roma, (askanews) - Fra luci e molte ombre e un sanguinoso attentato, il Pakistan ha chiuso la giornata elettorale per il futuro presidente del grande paese; in molti sono scesi in strada a festeggiare. In corsa per "cambiare il Pakistan" c'è l'ex star del cricket Imran Khan, del partito Tehreek-e-Insaf (PTI). Lo sfidante è il partito dell'ex premier Nawaz Sharif, la Lega musulmana del ...