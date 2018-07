Questura, cambio al vertice. Suraci saluta, arriva Macera

La campagna del governo per la sicurezza dei bambini in auto

Roma, (askanews) - Sensibilizzare e informare per garantire una maggiore sicurezza ai bambini trasportati in auto. Il governo ha lanciato la campagna "Bimbi in auto", realizzata dal ministero della Salute assieme a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla polizia di Stato e alle società e associazioni scientifiche pediatriche (Sip, Simeup, Sipps, Acp). Attraverso semplici messaggi sulla ...