Carnevale estivo, la festa impazza. Serata col dj producer Cristian Marchi

Grandi eventi per la terza edizione del Carnevale estivo di Canepina, organizzato dai giovani del posto in collaborazione con l’associazione “Scendiamo in Strada” il cui presidente Elio Proietti precisa: “Siamo nati spontaneamente tre anni fa con l'intento di dare vita al paese, cercando di andare oltre l'ormai consolidata e partecipatissima festa delle cantine di ottobre e siamo orgogliosi di collaborare con i ragazzi del posto per il bene del nostro paese”.

La sfilata estiva di sabato 28 luglio 2018 sarà animata dal passaggio di carri allegorici e gruppi mascherati.

L'onore di aprire l'attesa festa estiva, spetterà quest'anno al dj producer Cristian Marchi che, nella notte di venerdì 27 luglio, sarà protagonista sul palco dell'evento in Valle Faiano, nella nuova zona industriale di Canepina. Resident djs Paolo Tretta, Carlo Milioni, Luca Mercuri.