Ferento, a "Tramonti" Barbara Bovoli in "Arianna ha perso il filo"

Barbara Bovoli è un’attrice coraggiosa, un folletto del palcoscenico che fa dell’indipendenza la sua forza nel concepire e mettere in scena i suoi testi.

Dopo il successo di "Luna", presenta sul palcoscenico di "Tramonti a Ferento" la sua nuova fatica, tutta sua, giovedì 26 luglio 2018 (ore 19,30 spettacolo preceduto alle 18,30 dalla visita al sito archeologico dell'antica città romana) dal titolo eloquente: "Arianna ha perso il filo".

"Arianna è una donna, ma potrebbe benissimo rappresentare tutti noi, smarriti in un mondo senza più punti di riferimento - scrive Paolo Leone, a proposito della performance di Barbara - La particolarità e la bellezza del suo spettacolo è che per interpretarlo, Barbara utilizza e mescola più registri, come solo gli interpreti davvero preparati riescono a fare. Sembra una commedia divertente, ma non tarda ad avventurarsi con ironia anche feroce nelle nostre vite. Relazioni, studio, lavoro, la gestione di tempi e modi imposti subdolamente sin dalla nascita, fino al momento in cui, nei modi fulminei che la vita ci propone, mentre siamo indaffarati a progettare altro, ci si rende conto che il filo è smarrito, che forse eravamo attaccati tenacemente a qualcosa di etereo. A qualcosa, o qualcuno, che forse non è proprio una roccia sicura. Il Teseo di turno, insomma, che non esita ad abbandonarci disperati dopo averci illuso. Può assumere qualsiasi forma, non solo umana".

La stagione, organizzata dal Consorzio Teatro Tuscia, assegnatario del bando del Comune di Viterbo, con la direzione artistica di Patrizia Natale, è realizzata in collaborazione con Archeotuscia onlus, TusciaE20, e con il sostegno di Ance.

