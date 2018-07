Est Film Festival, ad Alice Rohrwacher l'Arco di Platino

Grande attesa per il ritorno di Alice Rohrwacher ad Est Film Festival.

Dopo "Corpo Celeste", in concorso nel 2011 e "Le Meraviglie" nel 2014, la regista, fresca vincitrice del premio per la miglior sceneggiatura al Festival de Cannes salirà sul palco la sera di mercoledì 25 luglio 2018 per ritirare l’Arco d’Oro - Città di Montefiascone, un premio fortemente voluto dalla Direzione di Est Film Festival. “E’ un onore premiare Alice che ha partecipato con tutti i suoi lavori al nostro Festival” hanno dichiarato i direttori Vaniel Maestosi e Glauco Almonte.

L’incontro-intervista ad Alice Rohrwacher è in programma alle 21.30 nella consueta e splendida cornice di Piazzale Frigo, nel centro storico della cittadina falisca.

A seguire verrà proiettato il suo ultimo lavoro “Lazzaro Felice” girato in larga parte nella Valle dei Calanchi e a Bagnoregio. Lazzaro felice, è una favola, una storia senza tempo, senza geografia, se non quella di una tenuta agricola, “l’Inviolata”, dove una marchesa cattiva, coltiva tabacco sfruttando una cinquantina di persone ignare della realtà, trattandole come mezzadri dell’Ottocento.

Rimanendo sul concorso cinematografico, la sera di martedì 24 luglio è stato il turno di Valerio Attanasio con la sua opera prima “Il Tuttofare". Attanasio, che si era già distinto nel mondo del cinema per la co-sceneggiatura di “Smetto quando voglio”, ha debuttato in veste di regista con una commedia brillante e amara che mette al centro un problema molto comune nel nostro paese: la difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Un mondo devastato dal clientelismo e dominato dalle raccomandazioni e ancora lontano dall’essere meritocratico.