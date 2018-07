Il Sodalizio dei Facchini compie 40 anni: gran sorpresa il 3 settembre

Quaranta anni di Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e si preannuncia un Trasporto 2018 con un qualcosa di indimenticabile.

Bocche cucite su cosa accadrà la sera del tre settembre ma Massimo Mecarini, Sandro Rossi e tutto il gruppo ci stanno lavorando.

“E’ una ricorrenza importante, nostra intenzione è onorarla al meglio. E’ in programma qualcosa – conferma il presidente del Sodalizio Mecarini – ma non posso dire di più. Non abbiamo deciso definitivamente neanche noi ma lo faremo in queste settimane”.

Correva l'anno 1978 quando si costituisce il Sodalizio. Gli anni di Nello Celestini, Rosario Scipio, Giorgio Rossetti e tanti altri fondatori. Il Comune di Viterbo accoglie a braccia aperte la nascita e dona subito “una casa”: un antico palazzetto ristrutturato nel quartiere medievale di San Pellegrino. Oggi sede del Museo che ospita pezzi di storia del Trasporto e della devozione viterbese per Santa Rosa.

Nella casa comune dei Facchini si sta lavorando, in questi giorni, anche a un altro importante appuntamento: le cene in piazza. A breve sarà reso noto il programma culinario. In autunno invece Sodalizio e Avis Comune Viterbo saranno insieme per una grande festa del socio. I primi con i loro quaranti anni e i secondi con l’anniversario dei sessanta.

